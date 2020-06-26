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Bucaspor Başkanı Aktaş: Hedefe yürüyeceğiz

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de maçların 18 Temmuz'da yeniden başlaması yönündeki kararın kesinleşmesi sonrası, 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kararı yerinde bulduklarını belirterek, "Sezon sonunda hedefimize yürüyeceğiz" dedi.

Bucaspor Başkanı Aktaş: Hedefe yürüyeceğiz
26.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:31

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de maçların 18 Temmuz'da yeniden başlaması yönündeki kararın kesinleşmesi sonrası, 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kararı yerinde bulduklarını belirterek, "Sezon sonunda hedefimize yürüyeceğiz" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararına saygı duyduklarını ifade eden Başkan Aktaş, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 4'üncü sırada yer aldıklarını hatırlatarak, "Play-Off hattındayız. Sürecin bu kadar uzaması bütün takımları yıprattı. 18 Temmuz hepimiz için yıpratıcı bir tarih. Biz yarın lig başlayacak gibi hazırlıklarımızı sürdürmüştük" diye konuştu.

"Pandemi arasına Play-Off hattında girmek motivasyonumuzu yüksek tuttu" diyen Cihan Aktaş, "Bazı kulüp başkanları ligin geri kalanının oynanmaması yönünde TFF'ye talepte bulundu. Maçların yeniden başlayacağı tarihin gecikmesinde bu durumun da etkisi oldu. TFF'nin aldığı karara saygılıyız. Keşke süreç bu kadar gecikmeseydi. 1928 Bucaspor, 2'nci Lig iddiasından hiçbir sebeple uzaklaşmadı. Aksine planlamalarımızı derinlemesine hazırladık. İnancımız tam, bu takım sezon sonunda gülen taraf olacak" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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