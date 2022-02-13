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Bucaspor'a nazar değdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor'a nazar değdi

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta sona eren 9 maçlık yenilgisizlik serisinin ardından oynadığı 2 müsabakada galibiyet alamadı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta sona eren 9 maçlık yenilgisizlik serisinin ardından oynadığı 2 müsabakada galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, son 6 maçta kalesinin gole kapatamadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor, dün evinde oynadığı Nazilli Belediyespor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bucaspor, bu sonuçla 22 maç sonunda 35 puana ulaştı.

Ligin 12. haftasında göreve Teknik Direktör Cihan Erdil yönetiminde oynadığı ilk 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Bucaspor, geçtiğimiz hafta Kırşehir Belediye Spor deplasmanında 3-1'lik skorla kaybederek bu istatistiğini sürdürememişti. Bu hafta da konuk ettiği Nazilli Belediyespor'a karşı 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyet hasretini 2 maça çıkararak play-off hattında darbe aldı.

Son 6 maçın tamamında gol yedi

2 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisi, son 6 maçında da kalesini gole kapatamadı. Bucaspor'un ligde oynadığı son 6 maçın skorları şu şekilde:

17. hafta Tarsus İdman Yurdu: 1 - Bucaspor 1928: 1

18. hafta Isparta 32 Spor: 1 - Bucaspor 1928: 3

19. hafta Bucaspor 1928: 2 - Akhisarspor: 2

20. hafta: Bucaspor 1928: 3 - Uşak Spor: 2

21. hafta: Kırşehir Belediye Spor: 3 - Bucaspor 1928: 1

22. hafta: Bucaspor 1928: 1 - Nazilli Belediyespor: 1 - İZMİR

Bucaspor'a nazar değdi

Bucaspor'a nazar değdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Bucaspor, Kırşehir, Nazilli, Spor, Haberler

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