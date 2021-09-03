Bucaspor'a Galatasaray'dan transfer
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Bucaspor'a Galatasaray'dan transfer

Bucaspor'a Galatasaray'dan transfer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü evinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak Bucaspor 1928, dış transferde Galatasaray altyapısından stoper Ercan Şirin'le anlaşmaya vardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında pazar günü evinde Isparta 32 Spor'la karşılaşacak Bucaspor 1928, dış transferde Galatasaray altyapısından stoper Ercan Şirin'le anlaşmaya vardı. İzmir ekibi, 21 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Ercan, geçen sezon kiralık olarak Serik Belediyespor'da forma giydi. Genç savunmacı 2020-21'de 2'nci Lig'de 17 maçta oynayıp, 1 de gol attı. Isparta 32 Spor'u pazar saat 20.00'de Yeni Buca Stadı'nda ağırlayacak sarı-lacivertliler, bilet fiyatlarını indirimli olarak maraton tribün 2 TL, kapalı tribün 3 TL, VIP tribün 5 TL belirledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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