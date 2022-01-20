Bucaspor 5 genç oyuncusunu kiraladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi. Sarı-lacivertliler, Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3'üncü Lig takımlarından Ceyhanspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler dış transferde ise şimdiye kadar sadece bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi Şanlıurfaspor'un kalecisi Murat Demir'i rehklerine bağlamıştı.

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