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Bucaspor 5 genç oyuncusunu kiraladı

Bucaspor 5 genç oyuncusunu kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, 5 genç oyuncusunu kiralık gönderdi. Sarı-lacivertliler, Berkay Ertürk, Emre Erdem, Turan Ali Demirci, Sabahattin Destici ve Bartu Gökçen'in yarım dönem için 3'üncü Lig takımlarından Ceyhanspor'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler dış transferde ise şimdiye kadar sadece bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi Şanlıurfaspor'un kalecisi Murat Demir'i rehklerine bağlamıştı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Haber

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