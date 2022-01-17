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Bucaspor 1928 zirveye yaklaştı

Bucaspor 1928 zirveye yaklaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Isparta 32 Spor'u deplasmanda 3-1 yenen Bucaspor 1928, zirveye bir adım daha yaklaştı.

ISPARTA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Isparta 32 Spor'u deplasmanda 3-1 yenen Bucaspor 1928, zirveye bir adım daha yaklaştı.

Bu galibiyetle lider Pendikspor'la arasındaki puan farkını 9'a indiren sarı-lacivertliler yineden 2'nci sıraya yükseldi. Son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde hiç yenilgi yüzü görmedi. İkinci yarıya istedikleri başlangıcı yaptıklarını belirten Erdil, "Isparta deplasmanından çok değerli bir galibiyet alarak döndük. Lig uzun bir maraton. Ligin ikinci devreleri çok zorlu geçer. Ancak biz iyi bir takımız. Zirve yarışına ağırlığımızı koymak istiyoruz" diye konuştu.Bucaspor 1928, bu hafta evinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek.


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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Bucaspor, Isparta, Spor, Haber

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