Bucaspor 1928 Yiğitcan'la imzaladı
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Bucaspor 1928 Yiğitcan'la imzaladı

27.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:23
Bucaspor 1928 Yiğitcan'la imzaladı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928, stoper oyuncusu Yiğitcan Gölboyu'nu kadrosuna dahil etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Bucaspor 1928, stoper oyuncusu Yiğitcan Gölboyu'nu kadrosuna dahil etti. Son olarak Esenler Erokspor forması giyen Yiğitcan 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Altay altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Aydınspor 1923, Çorum FK, Adanaspor, Gümüşhanespor, Amed Sportif ve Erokspor'da oynadı. Öte yandan Bucaspor 1928'de Kadir Bilimlier de İskenderun Futbol Kulübü'ne kiralandı. İzmir ekibi ikinci yarının ilk maçında ise Ofspor deplasmanına çıkacak. Of İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Doğukan Yıldırım düdük çalacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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