Bucaspor 1928 yarı final aşkına
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Bucaspor 1928 yarı final aşkına

Bucaspor 1928 yarı final aşkına
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 yarın rövanş müsabakasında evinde sahaya çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 yarın rövanş müsabakasında evinde sahaya çıkacak. Yeni Buca Stadı'nda Caner Ak'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Eycan maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Bucaspor 1928 her türlü galibiyet ve golsüz beraberlik halinde adını yarı finale yazdıran taraf olacak. Arnavutköy Belediyespor galibiyet, 2-2 ve üzeri beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak. Karşılaşma 1-1 sona ererse eşleşmenin galibi uzatma dakikalarında ya da seri penaltı atışlarında belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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