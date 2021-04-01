Bucaspor 1928 umutlu
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Bucaspor 1928 umutlu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 umutlu

MİSLİ. com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'u 3-2 yenen Bucaspor 1928 şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

MİSLİ. com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'u 3-2 yenen Bucaspor 1928 şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Deplasmandan galibiyetle dönen sarı-lacivertliler lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takip ederken, teknik direktör Uğur Balcıoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Balcıoğlu, "Maçın zor olacağını biliyorduk, buna göre de çalışmalarımızı yaptık. Maça da hızlı başladık ve golleri bulduk. İlk yarı biterken yediğimiz gol bizi biraz sıkıntıya soktu. İkinci yarı yine önde baskıyla başladık ve ilk yarıdan daha çok pozisyon bulduk. Fakat tek golle yetindik, son dakikalarda biraz panik yapsak da kazanmasını bildik. Koca yürekli oyuncularımı tebrik ediyorum, onlar her şeyin en güzeline layık. Bu galibiyeti kalpleriyle ve dualarıyla yanımızda olan taraftarlarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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