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Bucaspor 1928 toparlanamıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 toparlanamıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilen Bucaspor 1928 bir türlü beklediği çıkışı yakalayamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilen Bucaspor 1928 bir türlü beklediği çıkışı yakalayamadı.

Evinde oynadığı 3'üncü maçı da kazanamayan sarı-lacivertliler, Yeni Buca Stadı'nda sadece 1 puan aldı. Sezonun ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, Pendikspor ve Kırşehir Belediyespor'a tek golle boyun eğdi. Bucaspor 1928, deplasmanlarda ise 2'de 2 yaptı. Akhisarspor ve Uşakspor'u yenen Bucaspor 1928, topladığı 5 puanın 4'ünü dış sahada elde etti. Daha 1'inci hafta sonunda teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayırıp Tolga Doğantez'i göreve getiren sarı-lacivertliler 5'nci haftayı 7 puanla 7'nci sırada tamamladı.


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