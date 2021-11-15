Bucaspor 1928 tırmanışa geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pazarspor galibiyetinin ardından evinde Amed Sportif Faaliyetler'i de 2-1 yenen Bucaspor 1928, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Üst üste alınan galibiyetlerle 3'üncü sıraya yükselen sarı-lacivertlilerde geçen hafta göreve gelen teknik direktör Cihan Erdil 2 maçını da kazanmayı başararak camiaya güven aşıladı.

Amed Sportif galibiyetini değerlendiren Erdil, "Takım olarak maça mental ve taktiksel anlamda iyi hazırlanmıştık. Maça da iyi başladık ve ilk 25-30 dakikalık bölümde girdiğimiz 4-5 net pozisyondan sadece 1 tanesini golle sonuçlandırabildik. Ardından galibiyeti getiren golü atarak maçı kazanmasını bildik. Bizlere güvenen, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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