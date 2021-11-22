Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Erdil:  Hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan geçen Bucaspor 1928'de teknik direktör Cihan Erdil, özellikle iç sahadaki maçlarda kayıp yaşamadan yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Oyuncularına çok güvendiğini vurgulayan Erdil, "Takımımız ne oynadığının farkında. İç sahada artık fire vermek istemiyoruz. İstekli, arzulu, izleyenlerin beğenisini kazanacak bir oyun oynamaya çalışacağız. Kısa zaman diliminde iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım başarılı grafiğimiz sezon sonuna dek sürecek" ifadelerini kullandı.

Geçten hafta sonunu maç yapmadan geçirdiklerini hatırlatan Erdil, "Dinlenme ve taktik çalışma fırsatımız oldu. Takımla iki maça çıksam da fazlaca antrenman yapabilmiş değildik. Bu kısa arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde Zonguldak Kömürspor maçı var. Rakibimiz son haftalarda düşüş yaşıyor. Biz de kazanıp seriye devam etmek istiyoruz. Ofansif olarak güçlü bir takımız, inşallah defansta da yanlışlarımızı gidereceğiz. Grubumuz herkesin herkesi yenebileceği bir grup. Maçların hiçbiri kolay geçmeyecek. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ancak gösterdiğimiz efor ile taraftarımızın evimizde yakalayacağı atmosfer, bizi hedefimize emin adımlarla götürür" dedi.