Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Erdil : "Hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz"

Oyuncularına çok güvendiğini vurgulayan Erdil, "Takımımız ne oynadığının farkında. İç sahada artık fire vermek istemiyoruz. İstekli, arzulu, izleyenlerin beğenisini kazanacak bir oyun oynamaya çalışacağız. Kısa zaman diliminde iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım başarılı grafiğimiz sezon sonuna dek sürecek" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta sonunu maç yapmadan geçirdiklerini hatırlatan Erdil, "Dinlenme ve taktik çalışma fırsatımız oldu. Takımla iki maça çıksam da fazlaca antrenman yapabilmiş değildik. Bu kısa arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde Zonguldak Kömürspor maçı var. Rakibimiz son haftalarda düşüş yaşıyor. Biz de kazanıp seriye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'Öncelik savunmada'

Takımın başına geçtiği andan bu yana savunmadaki zaafların giderilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden teknik patron, önceliklerinin savunmadaki hatalar olduğunu dile getirdi. Erdil, "Ofansif olarak güçlü bir takımız, inşallah defansta da yanlışlarımızı gidereceğiz. Grubumuz herkesin herkesi yenebileceği bir grup. Maçların hiçbiri kolay geçmeyecek. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ancak gösterdiğimiz efor ile taraftarımızın evimizde yakalayacağı atmosfer, bizi hedefimize emin adımlarla götürür" şeklinde konuştu.

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