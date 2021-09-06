Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Balcıoğlu: Yenilmememiz bir mucize oldu
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Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Balcıoğlu: Yenilmememiz bir mucize oldu

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Balcıoğlu: Yenilmememiz bir mucize oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de oynanan kötü futbol teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nu kızdırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de oynanan kötü futbol teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nu kızdırdı. Henüz 1'inci dakikada Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler avantajını koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Uğur Balcıoğlu, takımın ilk 20 dakikadan sonra oyundan düştüğünü söyledi. 

Balcıoğlu, "Çok erken golü bulduk. İlk 20 dakikada farkı artırabilirdik. Ancak o dakikadan sonra koşmayı bıraktık. İyi oynamayabiliriz ama koşmayı bırakamayız. Tüm insiyatifi rakibe verdik. Bu maç yenilmememiz adeta mucize oldu. Bu nedenle 1 puana sevindik. Bundan sonra koşarsak ve mücadele edersek maç kazanabiliriz" dedi.Bucaspor 1928, bu hafta Akhisarspor'a konuk olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Balcıoğlu: Yenilmememiz bir mucize oldu - Haberler Spor
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