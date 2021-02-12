Bucaspor 1928 tekliyor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928, son 3 maçından beraberliklerle ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden Diyarbekirspor'a kaptırdı. Sırasıyla Ofspor (D), Diyabekirspor ve son olarak Belediye Derincespor'la (D) 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu periyotta 6 puan kaybederek 38 puanla 2'nci sıraya geriledi.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, "İkinci yarıda zorlu bir ilk 4 hafta fikstürümüz var. Önümüzdeki maçtan başlayarak seri galibiyetler alacağız ve sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutlarım. Ayrıca şimdi destek olma zamanıdır. İyi günde olduğu gibi, asıl bu günlerde destek çok önemlidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı