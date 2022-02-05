Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek

KIRŞEHİR (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Uşakspor'u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün görev alacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Yusuf Yıldırım maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Uzun zamandır yenilgi yaşamıyoruz. Bu maçı da kazanıp zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor