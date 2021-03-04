Bucaspor 1928 seriye bağladı
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Bucaspor 1928 seriye bağladı

04.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:35
Bucaspor 1928 seriye bağladı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Payasspor'u 3-0 yenen Bucaspor 1928, galibiyetleri seriye bağladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Payasspor'u 3-0 yenen Bucaspor 1928, galibiyetleri seriye bağladı. Geçen hafta da deplasmanda Manisaspor'u yenen sarı-lacivertliler, bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren İzmir ekibi 45 puana ulaşıp haftalardır kovaladığı lider Diyarbekirspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü. Buca'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, Payasspor maçında iyi bir oyun ve skor elde ettiklerini dile getirdi.

Takımını kutlayarak sözlerine başlayan Balcıoğlu, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı ve hafta içi çalışmalarımızı da o yönde yapmıştık. İyi konsantre olduk. Geçen haftaki Manisaspor galibiyeti özgüvenimizi biraz yerine getirmişti. Bu maça da iyi başladık ve golü bulduk. Bu arada genç takımdan aldığımız oyunculara da süre verme şansı bulduk. Onlara da profesyonel hayatlarında başarılar diliyorum. Yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz ve camiamız hak ettiği yere gelecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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