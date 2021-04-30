Bucaspor 1928 şampiyonluk umuduyla sahada

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Edirne Belediyesi Edirnespor'a 1-0 yenilerek bitime 1 maç kala şampiyonluk şansını zora sokan Bucaspor 1928 yarın evinde Antalya Kemerspor'u konuk edecek.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Edirne Belediyesi Edirnespor'a 1-0 yenilerek bitime 1 maç kala şampiyonluk şansını zora sokan Bucaspor 1928 yarın evinde Antalya Kemerspor'u konuk edecek.

Yeni Buca Stadı'nda oynanacak mlücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ev sahibi Bucaspor 1928'de kart cezalıları Gökhan ve Cuma maçta forma giyemeyecek. İzmir ekibine şampiyon olması için tek başına galibiyet yetmeyecek. Lider Diyarbekirspor deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a kaybeder, Bucaspor 1928 ise kazanırsa mutlu sona İzmir temsilcisi ulaşacak. Diğer tüm sonuçlarda Bucaspor 1928 sezonu ikinci sırada tamamlayacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı