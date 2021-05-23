Bucaspor 1928 şampiyonluk için sahaya çıkacak
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Bucaspor 1928 şampiyonluk için sahaya çıkacak

Bucaspor 1928 şampiyonluk için sahaya çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off'unda adını finale yazdıran Bucaspor 1928 yarın İskenderun Futbol Kulübü ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off'unda adını finale yazdıran Bucaspor 1928 yarın İskenderun Futbol Kulübü ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Eycan maçta forma giyemeyecek. Tek maç üzerinden oynanacak finalde kazanan takım adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde maç uzayacak, eşitlik bozulmadığı takdirde galip gelecek tarafı, seri penaltı atışları belirleyecek. 

BALCIOĞLU İNANIYOR

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Play-Off serisinde çeyrek finalde Arnavutköy Belediyespor, yarı finalde ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u elediklerini hatırlatan Balcıoğlu, "Son maçımız kaldı. İskenderun FK iyi bir ekip. Ancak hak ettiğimiz yere geleceğiz. Hepimiz kenetlendik ve inandık. İnanıyorum ki kazanan taraf biz olacağız" dedi. 

2 SENEDE ZİRVEYE

Başkan Cihan Aktaş'ın 2 sezon önce Tire 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp kurduğu Bucaspor 1928, Bucaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesiyle ilçenin tek profesyonel takımı oldu. Bucaspor, 2010-2011'de mücadele ettiği Süper Lig'de küme düşmesinin ardından hızla çöküşe geçti. Buca önce 2014-2015'te 1'inci Lig'e veda etti. Sarı-lacivertliler 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'den de düşerek 3'üncü Lig'e geriledi. Bucaspor 2018-2019'da ise 3'üncü Lig'de de tutunamadı ve amatöre düştü. Bucaspor 1928 ise geçen sezon ilk senesinde Play-Off mücadelesi verdi. Antalya'da oynanan finallerde Aksarayspor'a elenen İzmir ekibi hayallerini bu sezona erteledi. Sarı-lacivertli ekip yarın mutlu sona ulaşırsa ilçeyi 3 yıl sonra 2'nci Lig'e taşıyacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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