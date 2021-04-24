Bucaspor 1928 şampiyonluk aşkına
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Bucaspor 1928 şampiyonluk aşkına

Bucaspor 1928 şampiyonluk aşkına
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, bitime 2 hafta kala yarın Play-Off'u hedefleyen Edirne Belediyesi Edirnespor'la 2'nci Lig'i garantileme hedefiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, bitime 2 hafta kala yarın Play-Off'u hedefleyen Edirne Belediyesi Edirnespor'la 2'nci Lig'i garantileme hedefiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Edirne 25 Kasım Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Osman bu müsabakada forma giyemeyecek. 

Bucaspor 1928 Edirne'de kazanır, takipcisi Diyarbekirspor ise evinde mağlup olursa rakibinder ikili averajı iyi olan İzmir ekibi bitime 1 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu zirve yarışında tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu belirterek, "Hedefimize ulaşmamıza 2 maç kaldı. Edirnespor deplasmanı kolay olmayacak. Ancak biz inandık ve kazanacağız" dedi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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