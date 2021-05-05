Bucaspor 1928 Play-Off'ta perdeyi açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bucaspor 1928 Play-Off'ta perdeyi açıyor

Bucaspor 1928 Play-Off'ta perdeyi açıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5'inci Arnavutköy Belediyespor'la eşleşen Bucaspor 1928 çeyrek final ilk maçına yarın çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5'inci Arnavutköy Belediyespor'la eşleşen Bucaspor 1928 çeyrek final ilk maçına yarın çıkacak. Arnavutköy Bolluca Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Eycan, Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, deplasmanda avantajlı bir skorla döneceklerine inandığını söyledi. Balcıoğlu, "10 Mayıs Pazartesi günü rakibimizle evimizde rövanş maçına çıkacağız. İstanbul'dan avantajlı bir sonuçla ayrılıp yarı finalin kapısını aralamak istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bucaspor 1928 Play-Off'ta perdeyi açıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:20:59. #1.16#

title