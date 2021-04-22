Bucaspor 1928 mutlu sona yakın
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Bucaspor 1928 mutlu sona yakın

Bucaspor 1928 mutlu sona yakın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'u yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynadığı maçta 4-0 yenen Bucaspor 1928, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'u yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynadığı maçta 4-0 yenen Bucaspor 1928, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Bitime 2 maç kala averajla liderliğini koruyan sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 19 karşılaşmaya çıkardı. Diyarbekirspor'la amansız bir yarışa giren İzmir temsilcisi tüm ipleri eline alırken, camia geri sayıma geçti. Bucaspor 1928, Edirnespor (D) ve Antalya Kemerspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın adını 2'nci Lig'e yazdıracak.Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattıklarını söyledi. Fatsa Belediyespor karşısında çok erken öne geçtiklerini ancak erken de kırmızı kart gördüklerini vurgulayan Balcıoğlu, "Futbolcularmı kutluyorum. Takım 1 kişi eksik kalmasına rağmen reaksiyon gösterdi. Hücumda etkili olduk ve gollerimizi attık. Mutluyuz ve heyecanlıyız. Ancak işimiz henüz bitmedi. Oynanmamış 2 maçımız kaldı. Çok çalışacağız ve ciddiyeti elden bırakmayacağız. İnanıyorum ki sezon sonunda hak ettiğimizi alacağız" dedi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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