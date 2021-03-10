Bucaspor 1928 liderlik için seriyi sürdürecek
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Bucaspor 1928 liderlik için seriyi sürdürecek

10.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:17
Bucaspor 1928 liderlik için seriyi sürdürecek

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste Manisaspor ve Payasspor galibiyetleriyle zirve takibini sürdüren 45 puana sahip 2'nci Bucaspor 1928 yarın evinde 1877 Alemdağspor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste Manisaspor ve Payasspor galibiyetleriyle zirve takibini sürdüren 45 puana sahip 2'nci Bucaspor 1928 yarın evinde 1877 Alemdağspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Sabit Selvi düdük çalacak. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, "Grubumuzda zirve yarışı çok çekişmeli geçiyor. İnanıyorum ki evimizde kazanıp şampiyonluk yolunda kaza yapmayacağız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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