Bucaspor 1928 liderliği kaybetti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Artvin Hopaspor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, geçen hafta devraldığı liderliği yine kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin 2 puan bıraktığı haftada deplasmanda Çankaya Futbol Kulübü'nü 3-0 yenen Diyarbekirspor, yine Buca'nın 2 puan önüne geçti. Maç sonrası saha içinde yaşanan gerginlikte Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu'nun da içinde yer aldığı bir video Artvin Hopaspor'un taraftar sayfalarında paylaşılırken, Balcıoğlu, istenmeyen olayların yaşandığını belirterek kullandığı ifadeler nedeniyle rakipten ve Diyarbakırlılardan özür diledi. Maçın başından son dakikasına kadar rakip oyuncuların ve yedek kulübesinin, "Bucaspor'u şampiyon yaptırmayacağız" şeklinde söylemleri olduğunu anlatan Balcıoğlu, bu nedenle sehven ağzından bazı kötü sözlerin çıktığını kaydetti.

Uğur Balcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gergin geçen ve beraberlikle sonuçlanmasına üzüldüğümüz maçın ardından, moralimizin bozuk ve son derece üzgün olduğumuz anlarda tribünlerden inen kişiler tarafından da hem oyuncularımıza hem de ekip arkadaşlarımıza aynı şekilde tahriklerde ve hakaretlerde bulunulmuştur. Bu durum nedeniyle yükselen tansiyon sırasında ağzımdan sehven bazı cümleler çıkmıştır. Bunun ne denli bir hata olduğunun son derece farkındayım. Başta Diyarbakırlılar olmak üzere herkesten bu konuda tekrar özür diliyorum. Yapmış olduğum bu hatayı adeta fırsat bilerek, öncesi sonrası kesilerek yayınlanmış olan videoyu kimlerin ne niyetle servis ettiği de gelinen bu noktada son derece ortadadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı