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Bucaspor 1928, Karacabey deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928, Karacabey deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında ter dökecek.

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında ter dökecek. Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Karacabey deplasmanında kazanarak döneceklerine inandığını söyledi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Karacabey, Bucaspor, Spor, Haberler

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