Bucaspor 1928, Karacabey deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında ter dökecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında ter dökecek. Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'nda Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Karacabey deplasmanında kazanarak döneceklerine inandığını söyledi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor