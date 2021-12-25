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Bucaspor 1928 kapanışı Tarsus'ta yapacak

Bucaspor 1928 kapanışı Tarsus'ta yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'u 2-0'lık sonuçla geçip ikinci sıraya yerleşen zirve adaylarından Bucaspor 1928, yarın ilk yarının son haftasında Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak.

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TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Anagold 24Erzincanspor'u 2-0'lık sonuçla geçip ikinci sıraya yerleşen zirve adaylarından Bucaspor 1928, yarın ilk yarının son haftasında Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy görev yapacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Eycan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmet Aktaş, Tarsus'ta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, sahaya mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirterek, "İyi bir grafik ortaya koyduk. Bu maçı da kayıpsız geçip devreyi umutlu bitirmek, ikinci yarıda ise yine zirve yarışının içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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