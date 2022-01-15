Bucaspor 1928, Isparta'da sahaya çıkacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928, Isparta'da sahaya çıkacak

Bucaspor 1928, Isparta'da sahaya çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Isparta 32 Spor'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ISPARTA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Isparta 32 Spor'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Ali Yılmaz görev yapacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cihan Erdil, ikinci yarının çok zorlu geçeceğini belirterek, "Hedefimiz zirve yarışında var olabilmek. Bizim adımıza her maç final niteliği taşıyor. Isparta'da elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.


- İzmir

ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi

ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Isparta 32 Spor'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

title