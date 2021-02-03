Bucaspor 1928'in zor sınavı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Bucaspor 1928, zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta yarın aynı puana sahip takipçisi Diyarbekirspor'u ağırlayacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Bucaspor 1928, zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta yarın aynı puana sahip takipçisi Diyarbekirspor'u ağırlayacak. Yeni Buca Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu kritik ve zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Balcıoğlu, "Takımıma inanıyorum, güveniyorum. Rakibimizi yenip, puan farkını açarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler ilk yarıda Diyarbakır ekibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı