Bucaspor 1928'in rakibi Manisaspor
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçından beraberlikle ayrılan şampiyonluk yarışındaki Bucaspor 1928 yarın dibe demir atıp her geçen hafta amatör kümeye düşmeye yaklaşan Manisaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçından beraberlikle ayrılan şampiyonluk yarışındaki Bucaspor 1928 yarın dibe demir atıp her geçen hafta amatör kümeye düşmeye yaklaşan Manisaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Eren Gökmen düdük çalacak.
Ev sahibi Manisaspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Bucaspor 1928'de cezalı Yusuf Can forma giyemeyecek. Ligin bitimine 11 hafta kala kurtuluş hattının 9 puan gerisinde son sıradaki Manisaspor'un 11 puanı bulunurken, lider Diyarbekirspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Bucaspor 1928 ise 39 puana sahip.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı