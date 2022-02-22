Bucaspor 1928'in rakibi Eskişehirspor - Haberler
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Bucaspor 1928'in rakibi Eskişehirspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928'in rakibi Eskişehirspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Bucaspor 1928 yarın evinde düşme hattındaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Bucaspor 1928 yarın evinde düşme hattındaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Eskişehirspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Bucaspor 1928 bu maç öncesi 36 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bucaspor, Spor, Haberler

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