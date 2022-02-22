Bucaspor 1928'in rakibi Eskişehirspor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Bucaspor 1928 yarın evinde düşme hattındaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Bucaspor 1928 yarın evinde düşme hattındaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Eskişehirspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Bucaspor 1928 bu maç öncesi 36 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor