Bucaspor 1928'in inancı tam
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Bucaspor 1928'in inancı tam

Bucaspor 1928'in inancı tam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde pazartesi günü deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor'la evinde rövanş müsabakasına çıkacak Bucaspor 1928'de tüm planlar tur üzerine kuruldu.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde pazartesi günü deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor'la evinde rövanş müsabakasına çıkacak Bucaspor 1928'de tüm planlar tur üzerine kuruldu. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu Play-Off maçlarının stres ve gerilim yüklü olduğunu belirterek, "Biz İstanbul'dan avantajlı bir skorla döndük. Evimizde kazanıp yarı finale adımızı yazdıracağımıza inancım tam. Sakin kalacağız ve gerekeni yapacağız. Hedefimiz sezon başından bu yana şampiyonluktu. Normal sezonu ikinci sırada bitirsek de Play-Off'tan amacımıza ulaşacağız" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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