Bucaspor 1928'in gözü artık Play-Off'ta
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Bucaspor 1928'in gözü artık Play-Off'ta

Bucaspor 1928'in gözü artık Play-Off'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta evinde Antalya Kemerspor'u 3-0 yenmesine rağmen şampiyonluğu Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928 gözünü artık Play-Off'a çevirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son hafta evinde Antalya Kemerspor'u 3-0 yenmesine rağmen şampiyonluğu Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928 gözünü artık Play-Off'a çevirdi. Sezon başından bu yana verdiği zirve mücadelesinde önceki hafta Edirnespor deplasmanını 1-0 kaybedip bitime 1 maç kala liderliği rakibine kaptırınca mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, ligi 2'nci sırada tamamladı. Buca, Play-Off çeyrek finalinde 5'inci Arnavutköy Belediyespor'la eşleşti. 

İlk maçını 6 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacak İzmir ekibinde teknik direktör Uğur Balcıoğlu 2'nci Lig hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Gönül isterdi ki direkt lige çıkalım. Ancak biz hedefimizden de mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz" dedi.Play-Off'ta çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ve yarı finali geçip adını tarafsız sahadaki finale yazdırmaya çalışacak Bucaspor, normal sezonda Arnavutköy Belediyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olup evinde rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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