Bucaspor 1928 ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu ile sözleşmesini yeniledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu ile sözleşmesini yeniledi.

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, hastanede düzenlenen imza töreninde, geçen yıl 8 kulüple sağlık sponsorluğu anlaşması yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da aynı şekilde devam etmek istediklerini belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Ben bu vesile ile başkanımızdan bir söz almak istiyorum. Geçen yıl kendilerinin şampiyonluğu bizleri çok gururlandırdı. Aynı şekilde Altay'ın şampiyonluğu, Karşıyaka Spor Kulübü'nün basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkması ve diğer takımlarımızın başarıları. Bu başarılar İzmirli olarak hepimizin göğsünü kabartıyor ancak madem öyle başkanımız bizi alıştırdı, Bucaspor'dan bu yıl da bir şampiyonluk bekliyoruz. Bu sezon, şampiyon olarak takımlarımızın bayraklarını hastanemizin dış cephesine asmak ve onlarla ne kadar övündüğümüzü göstermek istiyorum."

Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Cihan Aktaş ise Medicana'nın İzmir'de faaliyet gösterdiği ilk günden bu yana kendilerine ve diğer kulüplere çok önemli destekler verdiğini kaydetti.

Spor kulüpleri için oyuncu sağlığının ciddi bir maliyet oluğunu belirten Aktaş, "Bu nedenle sponsorlarımız önem arz ediyor. İzmir'de sponsor bulmak da kolay değil. Medicana, İzmir'de geldiği günden bu yana bizim için çok önemli bir maliyet ayağını üstlenmiş oldu. Geçen yıl bize uğurlu geldi, şampiyon olduk. Bu sene yine şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz