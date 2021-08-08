Bucaspor 1928 gurbetçilere acımadı
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Bucaspor 1928 gurbetçilere acımadı

Bucaspor 1928 gurbetçilere acımadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gurbetçi karmalarıyla oynadığı 2 hazırlık maçında 12 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gurbetçi karmalarıyla oynadığı 2 hazırlık maçında 12 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ilk özel müsabakada gurbetçileri 3-1 mağlup ederken, ikinci randevuda 9-0'lık zafere uzandı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, oyuncularının performansından memnun kalırken, gurbetçilerin sınıfta kaldığı ifade edildi. İzmir temsilcisi, üçüncü hazırlık maçında 11 Ağustos Çarşamba günü Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'nde Turgutluspor'la karşılaşacak.


Bucaspor 1928 gurbetçilere acımadı
Bucaspor 1928 gurbetçilere acımadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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