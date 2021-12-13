Bucaspor 1928 frene bastı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928 frene bastı

Bucaspor 1928 frene bastı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Bucaspor 1928, Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönerek lider Pendikspor'un 13 puan gerisine düştü.

TERMAL, YALOVA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Bucaspor 1928, Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönerek lider Pendikspor'un 13 puan gerisine düştü. Teknik direktör Cihan Erdil takımıyla ilk kez puan kaybı yaşarken, pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Erdil, "Maça coşkulu, istekli bir başlangıç yaptık ve erken bulduğumuz golle de skor avantajını yakaladık. Maçın ilk yarısında hızlı hücum geçişleri ile yakaladığımız pozisyonları golle sonuçlandırabilseydik maçı daha önce bitirebilirdik. İkinci yarıya da maç stratejimize bağlı kalarak arzulu ve tempolu bir başlangıç yaptık. Golü yediğimiz 82'nci dakikaya kadar en az 4-5 tane net pozisyonu değerlendiremedik ve maalesef rakibimizin kornerden bulduğu gole engel olamadık. Bu beraberlikle kaybettiğimiz 2 puana çok üzüldük. Eksiklerimiz üzerine çalışarak, bu puan kaybını telafi edeceğiz. Tüm oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.


Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Türkiye'de altyapıya verilen önem! Antalyaspor-Trabzonspor maçı gölün üstünde oynandı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title