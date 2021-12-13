Bucaspor 1928 frene bastı

TERMAL, YALOVA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Bucaspor 1928, Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönerek lider Pendikspor'un 13 puan gerisine düştü. Teknik direktör Cihan Erdil takımıyla ilk kez puan kaybı yaşarken, pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Karşılaşmayı değerlendiren Erdil, "Maça coşkulu, istekli bir başlangıç yaptık ve erken bulduğumuz golle de skor avantajını yakaladık. Maçın ilk yarısında hızlı hücum geçişleri ile yakaladığımız pozisyonları golle sonuçlandırabilseydik maçı daha önce bitirebilirdik. İkinci yarıya da maç stratejimize bağlı kalarak arzulu ve tempolu bir başlangıç yaptık. Golü yediğimiz 82'nci dakikaya kadar en az 4-5 tane net pozisyonu değerlendiremedik ve maalesef rakibimizin kornerden bulduğu gole engel olamadık. Bu beraberlikle kaybettiğimiz 2 puana çok üzüldük. Eksiklerimiz üzerine çalışarak, bu puan kaybını telafi edeceğiz. Tüm oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet