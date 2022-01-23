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Bucaspor 1928 fırsat tepti

Bucaspor 1928 fırsat tepti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışında yara aldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, zirve yarışında yara aldı. Lider Pendikspor'la geçen hafta puan farkını 9'a indiren sarı-lacivertliler bu beraberliğin ardından rakibinin 11 puan gerisine düştü. Teknik direktör Cihan Erdil, çok üstün bir oyun sergilemelerine rağmen puan kaybettiklerini söyledi.

Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Erdil, "Çok gol kaçırdık. Rakibimize taktiksel ve fiziksel anlamda üstünlük kurduk. 24 tane şut attığımız, rakibimize ise 2 pozisyon, 2 korner atışı müsaade ettiğimiz bir maçta 2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Eksiklerimizin de farkındayız. Daha fazla çalışarak düzeleceğiz ve Bucaspor'u hakkettiği yere çıkaracağız" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Pendikspor, Bucaspor, Spor, Haber

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