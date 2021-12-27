Bucaspor 1928 fırsat tepti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında öne geçtiği maçta Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, devreyi Play-Off hattında üçüncü sırada tamamladı. Lider Pendikspor'un Amed Sportif'e 3-0 yenildiği haftada Tarsus'tan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler zirveyi 12 puan geride takibini sürdürdü. Teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde 6 maça çıkan İzmir ekibi 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Cihan Erdil'le mağlubiyet yüzü görmeyen Bucaspor 1928, ikinci devreye umutlu girdi. Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Erdil, "Takımımı kutluyorum. Bu zamana kadar çok iyi mücadele sergiledik. Tarsus İdman Yurdu maçını kazanabilirdik. Galip gelseydik liderle puan farkı 10'a inecekti. Devreyi çok iyi geçireceğiz. Zirveden vazgeçmeyeceğiz. Bu takım hak ettiği yerlere gelecektir" yorumunu yaptı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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