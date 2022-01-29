Bucaspor 1928 evinde Uşakspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, yarın Play-Off'u hedefleyen Uşakspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 10, maraton tribünü ise 5 TL olarak belirlendi.

Zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in Teknik Direktörü Cihan Erdil, hafta içinde oynamaları gereken Pendikspor maçının hava şartlarından dolayı ertelendiğini hatırlatarak, "Uşakspor'u yenip iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Uşakspor'un çalıştırıcısı Veli Özdemir ise, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Hedefimiz kazanıp üst sıralara tırmanmak" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor