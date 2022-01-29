Bucaspor 1928 evinde Uşakspor'la oynayacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928 evinde Uşakspor'la oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bucaspor 1928 evinde Uşakspor'la oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, yarın Play-Off'u hedefleyen Uşakspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Akhisarspor'la 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, yarın Play-Off'u hedefleyen Uşakspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 10, maraton tribünü ise 5 TL olarak belirlendi.

Zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in Teknik Direktörü Cihan Erdil, hafta içinde oynamaları gereken Pendikspor maçının hava şartlarından dolayı ertelendiğini hatırlatarak, "Uşakspor'u yenip iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Uşakspor'un çalıştırıcısı Veli Özdemir ise, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Hedefimiz kazanıp üst sıralara tırmanmak" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Bucaspor, Uşakspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title