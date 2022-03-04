Bucaspor 1928, evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşıyor - Haberler

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Bucaspor 1928, evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928, evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a tek golle mağlup olan Play-Off potasındaki Bucaspor 1928, yarın evinde orta sıralarda yer alan Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a tek golle mağlup olan Play-Off potasındaki Bucaspor 1928, yarın evinde orta sıralarda yer alan Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Sait Tuzcu yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 20, kapalı tribün 10 ve maraton 5 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Cihan Erdil, karşılaşmayı kazanıp Play-Off hattındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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