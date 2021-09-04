Bucaspor 1928 evinde sahne alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bucaspor 1928 evinde sahne alacak

Bucaspor 1928 evinde sahne alacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın ilk maçına çıkacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler evinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Balcıoğlu, "Taraftarımızla buluşacağız, bunun heyecanını yaşıyoruz. Sezonun ilk maçları her zaman zorlu geçer. İnanıyorum ki başlangıcı en iyi şekilde yapacağız" dedi.Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 5, kapalı tribün 3 ve maraton 2 TL olarak belirlendi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Fırat Aydınus, Trabzonsporlu taraftara dava açtı
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını nasıl çıkarttı? İşte perde arkasında yaşananlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Derya Baykal Metin Çekmez
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bucaspor 1928 evinde sahne alacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:53:35. #1.14#

title