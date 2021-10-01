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Bucaspor 1928 evinde oynayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 evinde oynayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u 2-1 yenerek tekrar çıkışa geçen Bucaspor 1928, yarın sahasında Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon evinde oynadığı 2 maçı da kazanamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tolga Doğantez, taraftarlarını mutlu edeceklerini ve seri yakalayacaklarını ifade etti. Bucaspor 1928, 5'inci haftaya girilirken 7 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.


- İzmir

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