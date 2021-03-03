Bucaspor 1928 Espor, kaptan Serhat Şahin ile yolların ayırıldığını açıkladı
03.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:19
Kaptan ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı.
Bucaspor 1928 Espor, resmi instagram adreslerinden yaptığı açıklama ile takım kaptanı Serhat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını duyurdu.
Takımdan ayrılan oyuncusunun verdiği emekler için teşekkür eden kulüp, takımın Serhat Şahin'in Play-off şampiyonluğu kazanmasında çok büyük rol sahibi olduğunu da belirtti.
Oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros