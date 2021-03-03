Bucaspor 1928 Espor, kaptan Serhat Şahin ile yolların ayırıldığını açıkladı

Bucaspor 1928 Espor, resmi instagram adreslerinden yaptığı açıklama ile takım kaptanı Serhat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayırıldığını duyurdu.

Takımdan ayrılan oyuncusunun verdiği emekler için teşekkür eden kulüp, takımın Serhat Şahin'in Play-off şampiyonluğu kazanmasında çok büyük rol sahibi olduğunu da belirtti.

Oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros