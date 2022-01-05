Bucaspor 1928 Erdil'le sözleşme uzattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluk mücadelesi verecek Bucaspor 1928, teknik direktör Cihan Erdil'le sözleşme uzattı. Sarı-lacivertlilerin başına 12'nci haftanın başında geçen Erdil'le 2 yıllık mukavele imzalandı. Bucaspor 1928'in başında 6 maça çıkan Cihan Erdil mağlubiyet yüzü görmedi. Bucaspor 1928'le 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden deneyimli teknik adam, İzmir ekibini zirve yarışının içine dahil etti. İkinci yarının çok çetin geçeceğini ifade eden Cihan Erdil, "Tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Zirve yarışından kopmayacağız. İnanıyorum ki kulübümüz layık olduğu yerlere gelecektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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