Bucaspor 1928 Erdil'le kendini buldu

ZONGULDAK (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Bucaspor 1928, teknik direktör Cihan Erdil'in göreve gelmesiyle yeniden çıkışa geçti. Sezona Uğur Balcıoğlu ile başlayan ancak 2'nci hafta Tolga Doğantez'in göreve getiren sarı-lacivertliler bir türlü zirve yarışına ortak olamazken, Cihan Erdil'in gelişiyle rüzgar tersine döndü. Erdil yönetimindeki Bucaspor 1928, ilk maçında Pazarzpor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti.

Ardından evinde önce Diyarbekirspor'u 2-1, Zonguldak Kömürspor'u da 2-0 yenen İzmir ekibi 3 hafta önce Play-Off potasının dışında yer alırken, şu anda 3'üncü sıraya yükseldi. Lider Pendikspor'la arasında 10 puan fark bulunan Bucaspor 1928'in zirve yarışında yer alacağını belirten Cihan Erdil, "Futbolcularımı kutluyorum. Kısa zamanda güzel işlere imza attık. Yolumuz uzun, biz çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.Bucaspor 1928 bu haftayı bay takım olarak geçirecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet