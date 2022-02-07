Bucaspor 1928 Erdil'le ilk yenilgisini aldı - Haberler Spor
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Bucaspor 1928 Erdil'le ilk yenilgisini aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928 Erdil'le ilk yenilgisini aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bucaspor 1928, zirve yarışında ağır yara alırken, teknik direktör Cihan Erdil de ilk yenilgisini yaşadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bucaspor 1928, zirve yarışında ağır yara alırken, teknik direktör Cihan Erdil de ilk yenilgisini yaşadı. Kırşehir Belediyespor maçına kadar sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 9 müsabakada 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Erdil, ilk kez sahayı boynun bükük terk etti. Bucaspor bu mağlubiyetin ardından lider Pendikspor'un 14 puan gerisine düşerek zirve ve direkt şampiyonluk umutlarını tüketti.

Karşılaşmayı değerlendiren Erdil, "Maçtan önce zemin ve deplasman açısından baktığımızda zor bir maç olacağını biliyorduk. Maça iyi başladık ve erken bir golle 1-0 öne geçtik. Golden sonra oyun ikinci bölge mücadelesi olarak devam etti. Rakibimizin kullandığı korner atışında maalesef kafayla kendi kalemize gol attık, ilk yarı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarı zaman zaman rakibimizin zaman zaman da bizim etkili olduğu bir oyun vardı. Girdiğimiz pozisyonları biz değerlendiremedik, rakibimiz sonuçlandırdığı için maçtan 3-1 mağlubiyet ile ayrıldık" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Bucaspor, oyunlar, Spor, Haber

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