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Bucaspor 1928 Erdil'le ilk maçına çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 Erdil'le ilk maçına çıkacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine Cihan Erdil'i göreve getiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Pazarspor'un rakibi olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine Cihan Erdil'i göreve getiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Pazarspor'un rakibi olacak. Pazar İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin görev yapacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkacak Cihan Erdil, "Takımızı yeniden üst sıralara taşımak amacındayız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı. Bucaspor 1928, grupta 13 puanla 11'inci sırada yer alıyor.


- İzmir

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