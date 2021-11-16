Bucaspor 1928 Erdil'le çıkışa geçti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e teknik direktör değişikliği ilaç gibi geldi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e teknik direktör değişikliği ilaç gibi geldi. Tolga Doğantez'le yollarını ayırıp Cihan Erdil'le sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler son 2 maçını kazanarak yeniden zirve yarışına ortak oldu. Erdil, ilk maçına Pazarspor deplasmanında çıktı. İzmir ekibi o karşılaşmayı 2-1 kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıttı. Cihan Erdil yönetimindeki Bucaspor 1928 evinde Amed Sportif'i de aynı skorla yenerek 2'de 2 yaptı. Alınan galibiyetlerin ardından yeniden tırmanışa geçen Bucaspor 1928, zirve yarışında var olmayı başardı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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