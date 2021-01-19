Bucaspor 1928 Engin'le imzaladı
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Bucaspor 1928 ilk dış transferini gerçekleştirdi.
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Bucaspor 1928 ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler İskenderun Futbol Kulübü'nde sol bek Engin Nebioğlu'nu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Medipol Başakşehir altyapısında başlayan Engin; Darıca Gençlerbirliği, Erokspor, Bağcılarspor ve Yomraspor'da da oynadı. Sezonun ilk yarısında İskenderun FK ile 15 resmi maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı