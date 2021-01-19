Bucaspor 1928 Engin'le imzaladı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Bucaspor 1928 ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler İskenderun Futbol Kulübü'nde sol bek Engin Nebioğlu'nu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Medipol Başakşehir altyapısında başlayan Engin; Darıca Gençlerbirliği, Erokspor, Bağcılarspor ve Yomraspor'da da oynadı. Sezonun ilk yarısında İskenderun FK ile 15 resmi maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı