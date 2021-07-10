Bucaspor 1928'e Galatasaray'dan transfer
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Bucaspor 1928'e Galatasaray'dan transfer

Bucaspor 1928'e Galatasaray'dan transfer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'le anlaştı.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'le anlaştı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de kiralık olarak Şanlıurfaspor'da top koşturan Recep, bir önceki sezon Belçika'da Westerlo forması giydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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