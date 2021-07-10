Bucaspor 1928'e Galatasaray'dan transfer
MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'le anlaştı.
MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'le anlaştı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de kiralık olarak Şanlıurfaspor'da top koşturan Recep, bir önceki sezon Belçika'da Westerlo forması giydi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı