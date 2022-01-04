Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı - Haberler Spor
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Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı

Bucaspor 1928 Doğan'ı Kuşadasıspor'a kiraladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarı öncesi defans oyuncusu Doğan Çamlı'yı 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Kuşadasıpor'a kiraladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, ikinci yarı öncesi defans oyuncusu Doğan Çamlı'yı 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Kuşadasıpor'a kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Doğan Çamlı yarım sezon için Kuşadasıspor'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bucaspor alt yapısından yetişen Doğan bu sezon sarı-lacivertlilerde fazla forma şansı bulamadı. Sadece 2 lig maçına çıkan oyuncu 5 dakika görev alabildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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