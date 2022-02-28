Bucaspor 1928 devamını getiremedi

KARACABEY, BURSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, Teco Karacabey Belediyespor deplasmanından 1-0 yenik ayrılarak seri başlatamadı. Bu mağlubiyetle 4'üncü sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk ümitlerini tüketerek tamamen gözünü Play-Off'a çevirdi.

Bucaspor'da teknik direktör Cihan Erdil, kredilerini tükettiklerini belirtti. Erdil, "İlk yarı fazla top kaybından dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakibimiz ilk yarıda yaptığımız basit pas hatalarından dolayı zaman zaman etkili oldu. İkinci yarıda oyunsal ve ataksal üstünlük bizdeydi ve etkili hücumlar geliştirdik. Takım olarak iyi bir puan ortalaması yakalamıştık. Ancak bu mağlubiyetle kredimizi bitirmiş olduk. Kalan 9 maçta tekrar yükselişe geçerek, Play-Off hattını avantajlı bir yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor